Haber Merkezi
Terörle mücadele sürüyor.
Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem yurt içinde yapılan hem de yurt dışında yapılan operasyonlarla göz açtırmıyor.
Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.
"8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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