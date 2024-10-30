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Haber Merkezi

Terörle mücadele sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem yurt içinde yapılan hem de yurt dışında yapılan operasyonlarla göz açtırmıyor.

Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.

"8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"