Haber Merkezi

Terörle mücadele sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem yurt içinde yapılan hem de yurt dışında yapılan operasyonlarla göz açtırmıyor.

Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.

"8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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Adile Topçu
Editor