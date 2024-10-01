SON DAKİKA! MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristleri inlerinden bulup yok etmeye devam ediyor.

Teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik, bir başarılı operasyona daha imza attı.

Operasyona dair detayları, paylaştı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"DURMADAN, YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN..."

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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Adile Topçu
Editör