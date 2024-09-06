SON DAKİKA! MSB açıkladı: 27 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Hem içeride hem de dışarıda teröristlere nefes aldırmayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

X hesabından konuya dair paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!" notunu düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın devam eden açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"METİNA, ZAP, GARA, HAKURK, KANDİL, ASOS"

2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.

SON 4 GÜNDE 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ