Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede etkin ve kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki tehditlere karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürerek bölgeyi terörden arındırmaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, 13 teröristin yeri tespit edildi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 13 terörist, yapılan nokta atışı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

"GEÇİT VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Geçit vermedik, vermeyeceğiz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz.