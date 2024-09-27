SON DAKİKA! MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 terörist öldürüldü

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Mehmetçik, teröristlerin üzerine kabus gibi çöküyor!

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21 PKK'lı terörist tespit edildi.

Harekete geçen askerlerimiz yapılan başarılı operasyonla teröristleri etkisiz hale getirdi.

IRAK'TA 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyinin ardından bir güzel haber de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinden geldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist de öldürüldü.

Operasyonlara ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapıldı.

1 PKK/YPG'Lİ DE SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!