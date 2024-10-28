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Haber Merkezi

Bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırılmıyor!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) yapılan saldırının ardından şehitlerimizin intikamı alınmaya devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan hain terör örgütüne yönelik bir duyuru yapıldı.

23 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Buna göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucu 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadeleye ilişkin kararlılık mesajının verildiği duyuruda, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

"YERLİ VE MİLLİ GÜCÜMÜZLE İNLERİNİ YERLE BİR EDİYORUZ"

MSB'den yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: