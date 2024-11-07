SON DAKİKA! MSB'den 'Trump'ın zaferi sonrası ABD Suriye'den çekilecek mi?' sorusuna yanıt

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Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sözlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anarak başlayan Aktürk, açıklamalarının devamında önemli değerlendirmelere yer verdi.

Tuğamiral Zeki Aktürk ve kaynaklardan yapılan açıklamalarda F-16 alımı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar, seçim sonrası ABD askerlerinin Suriye ve Irak'tan çekilip çekilmeyeceği, Yunanistan ile ilişkiler ve KKTC'nin güvenliğine ilişkin bilgiler yer aldı.

"ABD DAHA ÖNCEDEN DE SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI"

Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, dün sonuçlanan seçimlerin ardından ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şu açıklamalarda bulundu:

Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

SON BİR HAFTADA 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin şöyle konuştu:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 olmuştur.

TSK'nın terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydetti.

2 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Cizre ve Iğdır'daki sınır karakollarına teslim olduğunu belirten Aktürk, TSK'nın ülke ve milletin bekası ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Ayrıca, Tuğamiral Aktürk, 5 Kasım'da eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diledi.

"1288 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENMİŞTİR"

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 kişinin yakalandığını bildiren Aktürk, devamında şu ifadelerde bulundu:

Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 1288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur.

TSK'nın uluslararası harekat, misyonlar ve dost, müttefik ülkelerdeki eğitim, danışmanlık faaliyetleriyle uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini bildiren Aktürk, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA BÖLGESEL FELAKET VURGUSU

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"nın dün İstanbul'da yapıldığını da anımsattı.

Aktürk, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinerek, İsrail tarafından uluslararası ve insancıl hukukun çiğnenerek çocuklar ve sivillerin öldürülmekte olduğunu ve bölgenin felakete sürüklendiğine vurgu yaptı.

Aktürk, devamında şöyle konuştu:

İsrail'in, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgemizde daha fazla şiddet ve hukuk ihlali yaşanmaması ve barışın yeniden tesisi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecektir.

TATBİKATLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI

TSK'nın halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne değinen Aktürk, bu kapsamda Akdeniz'de Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İkili SAT/ Özel Harekat, Torrejon Archer Hava Polisliği ve Norveç'te Steadfast Duel tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Aktürk, Bulgaristan'da Poseidon Fiili Mayın Harekatı, Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler, Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Davet Tatbikatı, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Milli Anadolu Kartalı Fiili Uçuşlu Eğitimi tatbikatlarının ise devam ettiğini aktardı.

'SOMALİ DENİZ GÖREV GRUBU'NUN ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİNE REFAKAT VE KORUMA GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Zeki Aktürk, 11-15 Kasım tarihlerinde NATO kapsamında Bold Machina Deniz Özel Harekat ile Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını aktardı.

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden olıuşan "Somali Deniz Görev Grubu"nun Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini hatırlatan Aktürk, şu sözleri sarf etti:



TCG Burgazada korvetimiz tarafından 31 Ekim'de Split/Hırvatistan'a, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Diponegero gemisi tarafından 2-5 Kasım'da Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 3-6 Kasım'da İstanbul'a liman ziyaretlerinin yapılmıştır.

LİMAN ZİYARETLERİ

Aktürk, Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Balchik gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 5-8 Kasım arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmekte olduğunu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Planet gemisi tarafından 8-11 Kasım'da Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından ise 10-13 Kasım'da İzmir'e liman ziyaretleri yapılacağını bildirdi.

TCG Akçakoca mayın avlama gemisinin, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 1-4 Kasım'da Pire/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Aktürk, 8-10 Kasım'da ise Çanakkale'ye liman ziyareti yapılacağınıduyurdu.

PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI

Aktürk, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Kurucu ve Yürütücü Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğünün de katıldığı, 2024 Yılı Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel ve Genel Kurul Toplantısının kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve üniversite temsilcilerinin de katılımıyla 6-9 Kasım tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde gerçekleştirildiği açıkladı.

Personel ve askeri öğrenci alım, temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Aktürk, 2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının 14 Kasım'a, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının ise 15 Kasım'a kadar uzatıldığını anımsattı.

KKTC'DE KONSER VERİLECEK

Mehteran Birlik Komutanlığınca KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında 13-16 Kasım'da KKTC'de konserler verileceğini duyuran Tuğamiral Aktürk, devamında Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü kutladı.

Aktürk, TSK'nın terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

"BİR SONRAKİ TOPLANTI YUMNANİSTAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK"

Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.

KKTC'NİN GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURABİLECEK HER TÜRLÜ GELİŞME YAKINDAN TAKİP EDİLİOR

Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlere ilişkin, Kıbrıs adasında dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini aktardı.

Daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bu tür yardım sözleri verildiğini aktaran kaynaklar, devamında şöyle dedi:

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir.

"F-16 KONUSUNDA SÖZLEŞMELER İMZALANMIŞTIR"

ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine konuşan Bakanlık kaynakları, gelişmeleri şu ifadeler ile aktardı: