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Haber Merkezi

Terör örgütleriyle mücadelede başarılı operasyonlara imza atılıyor.

Terörü inlerinde yok eden Mehmetçik son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü.

TOPLAM 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

MS'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: