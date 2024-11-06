Terör örgütleriyle mücadelede başarılı operasyonlara imza atılıyor.
Terörü inlerinde yok eden Mehmetçik son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.
Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü.
TOPLAM 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.
MS'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.
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