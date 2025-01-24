SON DAKİKA! MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor..

Kahraman Mehmetçik, düzenlediği operasyonlarla teröre darbe vururken, bu başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Operasyona ilişkin detayları Mili Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" diyen Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"