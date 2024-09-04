SON DAKİKA! MSB paylaştı: 20 hedefin vurulduğu anlar Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef vuruldu.

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Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristlerin inlerini tespit etmeye ve yok etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu belirtildi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan bakanlık, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." notunu düştü.

Devam eden açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"20 HEDEF İŞTE BÖYLE VURULDU"