Haber Merkezi
Mehmetçik, teröristlerin inlerini tespit etmeye ve yok etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu belirtildi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan bakanlık, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." notunu düştü.
Devam eden açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"20 HEDEF İŞTE BÖYLE VURULDU"
2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK’ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu.
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