SON DAKİKA! MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist öldürüldü

Mehmetçik, PKK'lı hain teröristlere göz açtırmıyor.

Sınır dışındaki çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi.

Terörle mücadele kapsamında büyük bir seferberliğin sürdüğü Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda terörist tespit edildi.

32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik, yerleri tespit edilen teröristler için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 32 terörist etkisiz hale getirildi.

4 PKK'LI TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Başarılı operasyona bir yenisi de Irak'ın kuzeyinde eklendi.

Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR"

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!