SON DAKİKA! MSB: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik terörü ininde yok etmeye devam ediyor.
Son olarak, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Suriye'de yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Mehmetçik, ülkenin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan teröristler için düğmeye bastı.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.
Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE HAZIRIZ"
MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.
Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
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