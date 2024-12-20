SON DAKİKA! MSB: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

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Kahraman Mehmetçik terörü ininde yok etmeye devam ediyor.

Son olarak, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Suriye'de yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Mehmetçik, ülkenin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan teröristler için düğmeye bastı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE HAZIRIZ"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: