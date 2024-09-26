SON DAKİKA! MSB'den Lübnan'daki gelişmelere ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan'daki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Olası bir tahliye harekâtı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" denildi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) basın bilgilendirme toplantısında, önemli detaylara değinildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ve tahliye hazırlığına ilişkin konuşan bakanlık kaynakları, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının da hız kesmediğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla, Irak ve Suriye dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi.

2 BİN 49 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 49 terörist, operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Başkale ve Habur’daki hudut karakollarına teslim oldu.

Bakanlık, "Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." mesajını paylaştı.

HUDUTLARDA GEÇİŞ YOK

Hudutlardaki güvenliğin sıkı bir şekilde devam ettiği hatırlatılarak, son bir hafta içerisinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalandı. Yılbaşından bugüne kadar ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 oldu.

Son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 78 bin 705'e ulaştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de devam ettirdiği katliama ilişkin de MSB'den bilgi paylaşıldı.

Bakanlıktan, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir." denildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da bir an önce durdurması gerektiği ifade edilerek, "Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül’de Beyrut’a ulaştırılmıştır." açıklaması yapıldı.

S-400'LERLE İLGİLİ İNCİRLİK İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400’lerin İncirlik’te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddialara cevap verdi. Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır.

Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır."

LÜBNAN'DAN TAHLİYE HAZIRLIĞI

Bakanlık kaynakları, İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

TSK, Lübnan’dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Halihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan’ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir.