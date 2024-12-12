MSB'den 'Süleyman Şah Türbesi' açıklaması: Uygun koşullar bekleniyor

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki terörden arındırma operasyonlarının devam ettiğini ifade etti.

"UYGUN KOŞULLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA DEĞERLENDİRİLECEK"

Bakanlık, bölgedeki operasyonlar devam ederken uygun koşullar sağlandığında konuya dair adım atılacağını da belirtti.

Yine bakanlık kaynakları, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN, “DEAŞ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ” ALGISI

Bakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”

MÜNBİÇ’İN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’DEN TEMİZLENMESİ

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

“Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye’nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir.”

ISPARTA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Bakanlık kaynakları, Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı: