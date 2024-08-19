SON DAKİKA! Muğla'daki orman yangınları kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Hava sıcaklıkları ve nemin artmasıyla birlikte ormanlarımız için tehlike de büyüdü...

Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürerken bir yandan da vatandaşlar yangınlar konusunda uyarılıyor.

SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.