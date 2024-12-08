SON DAKİKA: SMO, Münbiç'e operasyon başlattı

Haber Merkezi

Beşar Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer rejim karşıtı gruplar, sabah saatlerinde Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Esad rejiminin tamamen düştüğünü duyuran muhalif gruplar, yurt dışında yaşayan Suriyelilere seslenerek "ülkeye geri dönün" çağrısında bulundu.

Rejimin düşmesiyle Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı ve nereye gittiği bilinmezken, ülkenin kontrolünü ele geçiren muhalif gruplar yeni bir açıklama yaptı.

MÜNBİÇ'E OPERASYON BAŞLATILDI

Kendilerini Suriye Geçici Hükümeti olarak tanıtan Suriye Milli Ordusu, YPG elindeki Münbiç’in kurtarılması için operasyon başlattıklarını duyurdu.

Operasyonun duyurulmasının ardından bölgede SMO ve terör örgütleri arasında çatışmalar başladı.

2 KÖY TERÖRDEN KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardığını açıkladı.

MÜNBİÇ'İN YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINDA

Münbiç'i terörden arındırmak üzere başlatılan operasyon sürerken, operasyona ilişkin bilgi veren güvenlik kaynakları, şehrin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: