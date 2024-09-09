SON DAKİKA! Narin cinayetinde itiraf: Amcası cesedi bana verdi dereye götürdüm

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 günün ardından köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e yükseldi.
Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.
Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi.
Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
Sabah'tan Halit Turan'ın paylaştığı bilgilere göre, cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.
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