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SON DAKİKA! Narin cinayetinde itiraf: Amcası cesedi bana verdi dereye götürdüm

SON DAKİKA! Narin cinayetinde itiraf: Amcası cesedi bana verdi dereye götürdüm Narin Güran cinayetinde bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Ayrıca Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu öğrenildi.