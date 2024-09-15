SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasının genişletilmesiyle, Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 2 kişi daha gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinin soruşturması genişliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayeti sonrası milyonlar yasa boğuldu.

Küçük Narin'in aile üyeleri ve akrabalarının verdiği çelişkili ifadeler sonrası soruşturmanın derinleştirilmesi kararı alındı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın akrabaları olduğu bilinen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin 'soruşturmanın seyrini değiştirdikleri' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

ANNE VE AĞABEY DAHİL 11 KİŞİNİN TUTUKLULUK HALİ SÜRÜYOR

Cinayetin faili veya faillerini belirlemek için araştırmalar sürerken, 22 şüpheli gözaltına alınmış ve bu şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı.

Anne ve ağabeyin dahil olduğu 11 kişinin tutukluluk süreci devam ederken, baba ve 14 kişi ise serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

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