SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin için herkes tek yürek olurken, küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Küçük kızın cinayetine ilişkin soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itifarçı Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Katilin ve cinayetin neden işlendiği henüz belirlenemezken, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

4 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

DURUŞMA 26 ARALIK'TA

Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşmanın 26 Aralık’ta görüleceği bildirildi.