SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48) çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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DHA

8 yaşındaki Narin Güran, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün boyunca aranan Narin'in cansız bedeni, 19 gün sonra dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin Güran'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün, Tavşantepe'de toprağa verildi.

Narin'in neden ve nasıl öldürüldüğü ise hala bilinmiyor.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu.

NARİN'İN CESEDİNİ DEREYE GETİRİP ÜZERİNE TAŞ KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Narin'in cansız bedenini dereye getirdiğini ve üzerine taş koyduğunu itiraf eden Bahtiyar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İtirafçı Bahtiyar, adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)