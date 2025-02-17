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SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni iddianame

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni iddianame Son dakika gelişmesine göre, Narin Güran cinayetine ilişkin 12 sanık için suçluyu kayırma suçundan hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.