SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni iddianame

Narin Güran cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi...
21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nden kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Görülen Narin Güran cinayeti davasında sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran, ortak cinayet işlediklerini gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
VERİLEN CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.
12 SANIK HAKKINDA İDDİANAME
Yaşanan son dakika gelişmesinde, Narin Güran cinayetinde yeni iddianame hazırlandığı bildirildi.
12 sanık için suçluyu kayırma suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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