SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinin ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde işlenen cinayet, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları büyük umutlarla sürdürülürken, 19'uncu gün Eğertutmaz Deresi'nde küçük Narin'in cesedi bulunmuştu.

Narin Güran'ın cansız bedeni milyonların yüreğini yakarken, cinayetin aile içinde işlendiği iddiaları acıya acı eklemişti.

DELİLLERİ KARARTTILAR

Adli Tıp, Narin'in boğularak öldürüldüğünü açıklayınca, gözler delilleri karartmak için ekipleri yanlış yönlendiren aile üyelerine çevrilmişti. Yasak aşk iddialarının dahi gündeme geldiği cinayette Narin Güran'ın neden ve kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bugün ise Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan 14 sayfalık iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede savcı, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

7 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Tutukluluk hali devam eden 4 sanığın mahkeme tarihi de kararlaştırıldı.

Karara göre, tutuklu 4 sanık, ilk kez 7 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacak ve yargılanmaya başlanacak.