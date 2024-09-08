SON DAKİKA! Narin soruşturmasında 4 savcı daha görevlendirildi Bakan Tunç, Narin Güran soruşturması kapsamında yeni bir açıklama yaparak " Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir" dedi.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran Kursu'na giden ancak bir daha geri dönmeyen Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Sık sık yürütülen soruşturma kapsamında bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 21 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Tunç ayrıca, Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısının daha görevlendirdiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.



Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir.

"21 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI TALİMATI VERİLDİ"

Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

EVLER, AHIRLAR, KUYULAR ARANDI

Öte yandan jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.