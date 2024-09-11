SON DAKİKA! Narin Güran’ın amcası muhtarlık görevinden alındı Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, katil zanlısı olarak gösterilen Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden alındı.

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Haber Merkezi

Türkiye, Narin soruşturmasını yakından takip ediyor...

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber, 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni, köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narin geçtiğimiz günlerde toprağa verilirken ölümüne ilişkin soruşturmada 23 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

TUTUKLU AMCA GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Narin Güran olayında tutuklu bulunan Tavşantepe Mahalle Muhtarı ve amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı’nca görevinden açığa alındı.

Mevzuat gereği ilçe idare kurulu kararıyla tutukluğundan dolayı açığa alınıp, birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.

2 EYLÜL'DE TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Salim Güran, 2 Eylül’de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.