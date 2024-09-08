SON DAKİKA! Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları 19 gündür devam ediyordu. Ancak arama çalışmalarında küçük Narin'in cansız bedeni bulundu.

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Haber Merkezi

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kuran Kursu'na giden Narin Güran geri dönmedi.

8 Yaşındaki Güran'ın eve dönmemesinin akabinde telaşlanan ve köylülerle aramaya çıkan aile, bir ize rastlamadı.

Ailenin ve köylülerin telaşlanması ve haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, 19 gündür Narin Güran'ı arıyordu.

Ne yazık ki Narin'den acı haber geldi...

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19. günde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanan olayda küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.

NARİN'İN DNA'SININ BULUNDUĞU ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'in DNA izleri bulunan araç kriminal inceleme için Van'a götürüldü.

Sökülen ön yan koltuğun altında da DNA bulgusuna rastlanırken araç da ilk kez görüntülendi.

EVLER, AHIRLAR, KUYULAR ARANDI

Öte yandan jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.