SON DAKİKA! Narin cinayetinde Hediye Güran'a tutuklama Narin Güran'ın cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Narin'in 2 kuzeni serbest bırakılırken, yenge Hediye Güran tutuklandı.

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Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ı konuşuyor.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna giden ve bir daha geri dönmeyen Narin'in, 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

19 gün sonra bir dere kenarında çuvalın içerisinde ve üzerinde taşlarla cansız bedeni bulunan Güran'ı kim ya da kimler öldürdüğüne yönelik yürütülen soruşturmada sürüyor.

Bu kapsamda da itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın sözlerinin ardından baş şüpheli amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran tutuklandı.

Soruşturmanın bir diğer kilit ismi olan Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ise “kasten öldürmeye iştirak” suçundan savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

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2 KİŞİ SERBEST KALDI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alınan kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

YENGE TUTUKLANDI

Tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ise tutuklandı.

HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı.

Hediye Güran, ifadesinde Narin'in ağabeyi Enes ile anne Yüksel Güran'ın boğuştuğunu anlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABOTE EDİLDİ

Tutanaklara göre Narin'in birçok akrabası, arama çalışmalarını engellemek için Narin'in son canlı görüldüğü saate dair çelişkili ifadeler verdi.

50'den fazla asılsız ihbar yapıldı. Mahallenin çeşitli yerlerine terlikler bırakıldı. Elektrikler sık sık kesildi. Hatta Narin'i arama çalışmalarının sürdüğü 3'üncü gün, mahallede şüpheli bir yangın çıktı.

Narin'in tutuklu ağabeyi E.G.'nin kolundaki 3 ısırık izi de mercek altında. Şüpheli sorgusunda o izleri üzüntü ve öfkeden yaptığını öne sürmüştü.

Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu ile yengesi H.G.nin ifadesi soruşturma için kritik öneme sahip.

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