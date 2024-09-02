SON DAKİKA! Narin'in amcasının tutuklama sebebi belli oldu Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran'ın amcasının tutuklanma sebebinin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten adam öldürme" olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran'dan 13 gündür haber alınamıyor.

Türkiye'nin konuştuğu kayıp küçük Narin soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

13 gündür bulunması için tüm Diyarbakır'ın seferber olduğu Narin amcası S.G., tutuklanmak üzere mahkemeye çıkartıldı. 2 gün önce gözaltına alınan S.G. tutuklandı.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre; Narin Güran'ın amcasının tutuklanma sebebi de ortaya çıktı.

Amcanın tutuklanma sebebinin ise TCK 109 "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve TCK 81"kasten adam öldürme" olduğu ortaya çıktı.

ARAÇTAKİ DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alınmıştı.

Amca Güran’ın Narin Güran’ın kaybolmasının ardından telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alınmıştı.

Ayrıca amca S.G.'nin, yeğeni Narin Güran'ın en son arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra hızlı bir şekilde köyden ayrıldığı da tespit edildi.

Amca S.G.'nin aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. S.G.'nin kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşti.