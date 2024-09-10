SON DAKİKA! Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi

Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde işlenen cinayeti konuşuyor..

19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, köyün yakınlarındaki derede çuval içerisinde ölü halde bulunmuştu.

Bunun üzerine aile üyeleri dahil 24 kişi gözaltında tutuluyor.

Narin'in amcası Salim Güran ise cinayetin şüphelisi olarak tutuklandı.

Okların çevrildiği amca Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı..

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Son dakika haberine göre, Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, müdafilikten çekildi..

Davadan çekildiğini duyuran avukat Toğrul "Bundan sonra sanık avukatı olarak değil, bir anne olarak takipçisi olacağım" dedi..

"BİR ANNE OLARAK SAVUNMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Toğrul, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.



Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafiilik görevi üstlenmiş ise de;



Dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafiilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.



Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.