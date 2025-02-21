SON DAKİKA! Nasuh Mahruki hakkında hapis cezası

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Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, geçtiğimiz aylarda eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı.

20 Kasım Çarşamba günü sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle tutuklanan Mahruki'nin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Ancak daha sonrasında tutukluluk haline itiraz edilmesi üzerine Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin tahliye edilmesine karar vermişti.

TAHLİYE KARARI

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkeme, Nasuh Mahruki’nin tahliyesine karar verdi.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Yaşanan son dakika gelişmesinde ise, Nasuh Mahruki, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı ve TCK 53. maddesi de uygulandı.

NE OLMUŞTU

Dağcı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımlarıyla kurumlara ve siyasilere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, vatandaşları ayaklanmaya çağırmış ve yaptığı bu paylaşımlar sonrası kısa sürede sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.

Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini yargılamakla tehdit etti ve hükümetin ölülere oy kullandırttığını iddia etti.

Muhafazakar vatandaşları, devleti ve kurumları sık sık hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırdı.