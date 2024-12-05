SON DAKİKA! Nasuh Mahruki tahliye edildi

İHA

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında soruşturma başlatılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyordu.

Mahruki hakkında yaşanan son dakika gelişmesi dikkat çekti.

TAHLİYE KARARI

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkeme Nasuh Mahruki’nin tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU

Dağcı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımlarıyla kurumlara ve siyasilere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, vatandaşları ayaklanmaya çağırmış ve yaptığı bu paylaşımlar sonrası kısa sürede sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.

Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini yargılamakla tehdit etti ve hükümetin ölülere oy kullandırttığını iddia etti.

Muhafazakar vatandaşları, devleti ve kurumları sık sık hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırdı.