SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna itiraz

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Tüm Türkiye, geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsılmıştı...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınlarındaki derede bir çuval içerisinde cansız olarak bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Narin'in sır cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar hakkında karar açıklandı.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı..

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Yaşanan yeni gelişmede ise, Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna itiraz edildiği öğrenildi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

"VERİLEN KARARIN HATALI OLDUĞUNU BEYAN EDERİZ"

Avukat Ataş, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nın 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.

Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.