SON DAKİKA! Numan Kurtulmuş: İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye'dir TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında Genel Kurul'a hitap eden Numan Kurtulmuş, "Yeni anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün olacak" ifadesinde bulundu.

Haber Merkezi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Günümüzün bölgesel kaos ortamının getirdiği şartlar göze alındığında artık şirazesi kaçmış bir şekilde İsrail'in saldırgan tutumundan dolayı Türkiye'nin daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. Bu yüzden TBMM'deki bütün siyasi partilerin bu birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağına inanıyorum.

Özellikle Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedeflerinden biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin İsrail'in bu saldırgan tavırları önleyecek programları ortaya koyması şarttır.

Burada Ağustos ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladık, tarihe geçen konuşmasına şahitlik ettik ve Filistin davasına sahip çıktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Filistin davası, vicdan sahibi bütün insanlığın ortak noktası haline gelmiştir. TBMM olarak bu saldırgan İsrail'e karşı her alanda mücadele edeceğiz."

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