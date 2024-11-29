Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde bu sabah saatlerinde ziyaret etti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK'E YÖNELİK İFADELER KULLANMIŞTI

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen Özel, "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurtdışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Tövbe et, istifa et, çekil. Kamuoyunun önünde de ki 'bir yanlışın içindeydim, pişmanım'. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in ifadeleri sonrası konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında cezaevi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlattı.

Özel hakkında hazırlanan fezlekenin Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

Özel'e kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme suçlamalarının yapıldığı belirtildi.