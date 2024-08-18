SON DAKİKA: Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda hain örgütün planladığı eylem plan aşamasında ortadan kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

AKINCI TİHA TESPİT ETTİ

Yerlikaya'nın açıklamasında operasyona ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

"Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile, 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi, 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 3 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."