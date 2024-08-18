Son dakika haberine göre güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda hain örgütün planladığı eylem plan aşamasında ortadan kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."
AKINCI TİHA TESPİT ETTİ
Yerlikaya'nın açıklamasında operasyona ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:
"Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.
Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile, 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi, 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi.
TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR
Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 3 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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