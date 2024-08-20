SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit olduğu duyuruldu.

DHA

Son dakika haberine göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.

Tür Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu'da operasyonları sürüyor...

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik'ten acı haber geldi.

Milli Savuna Bakanlığı, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ŞEHADET HABERİ DUYURULDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Şehit Önk için taziye mesajı yayımladı, Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)