SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.
Tür Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu'da operasyonları sürüyor...
MSB AÇIKLAMA YAPTI
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik'ten acı haber geldi.
Milli Savuna Bakanlığı, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ŞEHADET HABERİ DUYURULDU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Şehit Önk için taziye mesajı yayımladı, Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dediHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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