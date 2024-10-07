SON DAKİKA! Recai Kutan hayatını kaybetti Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Recai Kutan, 94 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi

Milli Görüş camiasının acı kaybı...

Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'dan üzücü haber geldi.

Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ÖNCÜ İSİMLERİNDENDİ: YAŞAMINI YİTİRDİ

Acı haberi Saadet Partisi resmi açıklamayla duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

NECMETTİN ERBAKAN'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIYDI

Bilindiği üzere Kutan, siyasi hayatına Milli Selamet Partisi’nde (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle başlayan ve çeşitli dönemlerde bakanlık görevlerini yürüttü.

Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Kutan, 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Yine Kutan 1977-1978 yılları arasında ise İmar ve İskân Bakanı görevlerini üstlendi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 5 Nisan 1930'da Malatya'da doğru. Necmettin Erbakan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından ve Millî Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden biriydi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde çalıştı. 1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu.

MALATYA MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİS'E GİRDİ

1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu. 1977 seçimlerinde, Millî Selamet Partisi'nden Malatya milletvekili, 1977 koalisyon hükûmetinde imar ve iskân bakanı olarak görev aldı.

12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı. 1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev yaptı.

FAZİLET PARTİSİ'NİN BAŞINA GEÇTİ

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. 1999 genel seçimleri sonucu Meclis'e girdi. Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi.

Sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongrede Necmettin Erbakan'a devretti. Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, genel başkanlık görevini bir kez daha üstlendi.

2006'DA GÖREVİ BİR KEZ DAHA ÜSTLENDİ

2007 genel seçimlerinden sonra genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti.

Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulunda üyeliğinin yanısıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin genel başkanlığını da yürütüyordu.

KARAMOLLAOĞLU: MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN...

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Recai Kutan'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayınlandı.

Karamollaoğlu taziye mesajında, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Necmettin Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı değerli büyüğümüz M. Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜNÜ ALLAH'IN RIZASINA VE TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA ADADI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Recai Kutan için taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Milli görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun" dedi.