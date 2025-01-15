SON DAKİKA! Reuters: Gazze'de ateşkes sağlandı

Haber Merkezi

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin dikkat çeken bir gelişme kayda geçti.

7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalar devam ederken Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik önemli aşamalar kat edildi.

Saldırıların başladığı ilk tarihlerden bu yana devam eden ateşkes görüşmelerinde Türkiye'de önemli roller üstlendi.

HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkese varılması ve rehinelerin serbest bırakılmaları için Katarlı ara bulucuların teklifini kabul ettiğini bildirdi.

Reuter'ın sabah saatlerinde duyurduğu habere göre İsrailli yetkili "Hamas ateşkes anlaşmasına yeşil ışık yaktı" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında çıkan haberlerde ise ateşkesin bu gece imzalanacağı, duyurunun ise 16 Ocak'a bırakılacağı ifade edildi.

İSRAİL'DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Akşam saatlerinde yaşanan gelişmesinde ise, İsrail'den ilk resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada, ateşkesin perşembe günü onaylanacağı duyuruldu.

REUTERS PAYLAŞTI: "GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANDI"

Son dakika gelişmesinde ise Reuters sevindiren haberi verdi..

Yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlandığı bildirilerek "İsrail ateşkes anlaşması için uzlaştı." denildi.

Ayrıca, AP'de yaptığı açıklamada taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi.

Ayrıca kaynaklardan yapılan açıklamada İsrail hükümetinin ateşkesi yarın oylayacağı duyuruldu.

DONALD TRUMP'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan, Reuters'ın paylaşımı sonrası bir açıklama da Donald Trump'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, rehineler için anlaşma sağlandığını bildirdi.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: