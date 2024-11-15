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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre; Türkiye güne depremlerle uyandı.

Sabah saatlerinde 4.9 ile sarsılan Malatya'dan sonra bu kez de Rize deprem korkusu yaşadı.

RİZE'Yİ 4.7 SARSTI

Saatler 12.02'yi gösterdiğinde, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı doğa turizmiyle ün salan Hemşin bölgesinde deprem hissedildi.

Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Yapılan açıklamaya göre deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 12.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, tüm şehirde büyük paniğe neden oldu.

"RİZE EN GÜVENLİ İLLERDEN BİRİDİR"

Yaşanan depreme ilk yorumlardan biri, ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Ercan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rize Çamlıhemşin’deki 4.7’lik deprem yerel, sıcak su üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir.

"OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depreme ilişkin resmi makamlardan ilk açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: