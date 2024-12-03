SON DAKİKA! Sahte dolar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi

Yurt dışında basılan sahte dolarların, Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilmişti.

Kapalıçarşı’da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçmiş, bürolar dolar alımlarını durdurmuştu.

Yaşananların ardından iddialara ilişkin Ankara’da bir operasyon gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100 ABD dolar banknotlarını dolaşıma soktukları belirlenen beş şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Şüphelilerden dördü yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınanların üzerinden 20 bin sahte ABD doları çıktı ve bir miktar uyuşturucu çıktı.

Ayrıntılar gelecek...