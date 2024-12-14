Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

2012'DE FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Daha sonra ise geçtiğimiz günlerde Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla işler değişti.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'YLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu da, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

YENİDEN AÇILDI: TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadelerinde sonra konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

12 yıl sonra Şam Büyükelçiliği açıldı...

Büyükelçilik konutunda Türk bayrağı göndere çekildi.