SON DAKİKA! Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Haber Merkezi

Suriye'de yıllardır süre gelen iç savaşın kazananı muhalifler oldu.

Ülke için stratejik bir konumda bulunan Humus'u ele geçirdikten sonra kısa sürede Şam'a ulaşan muhalif gruplar, Esad rejiminin düştüğünü duyurdu.

Beşar Esad'ın yaşananların ardından ülkeyi terk ettiği öğrenilirken, destinasyonunun neresi olduğu henüz bilinmiyor.

Şam'ın rejim ordusundan temizlenmesinin ardından sokaklar, kutlama yapanlarla doldu taştı.

REJİMİN ÇÖKÜŞÜ KUTLANDI

Başkent Şam'da sokakları dolduran Suriyeliler, Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı.

Binlerce kişi, Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Kutlamalar devam ederken duyulan silah sesleri ve patlamaların ardından muhalif güçler, yeni bir açıklama yaptı.

Yeni hükümet olduklarını belirten muhalif grup, Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini duyurdu.

Yasak, yerel saatle 16.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanacak.