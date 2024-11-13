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DHA

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kimliklerin tespit edilmesinin ardından ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında da aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

ORTAÇ VE ERBİL'E EV HAPSİ

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakılırken, İbrahim Yılmaz dahil 4 fenomen ise tutuklandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, KARAR ÇIKTI

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti.

Savcılığın itirazını görüşen mahkeme heyeti, Ortaç ile Erbil’in ev hapsinin devam etmesine hükmetti.