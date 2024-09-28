SON DAKİKA! Serhat Akın saldırısında tüm şüpheliler yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen şahısların tamamının yakalandığını duyurdu..

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı..

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüphelilerle ilgili son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

TÜM ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Son dakika haberine göre, Bakan Yerlikaya Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyenlerin tamamının yakalandığını duyurdu..

Bakan Yerlikaya, silah kullanan O.D., motosikleti kullanan O.M., şüphelilerle birlikte hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü., şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T.'nin emniyete getirilme anları da paylaştı..

SUÇ ALETİ SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandığını da belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O. D.( Silah kullanan ),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A.(Şüphelilerle hareket eden),

İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.



Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.



Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun.



Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.



Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

İLGİLİ HABER Serhat Akın'a yapılan saldırının perde arkası

İLGİLİ HABER Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığı anın görüntüleri