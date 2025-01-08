SON DAKİKA! Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Merkezi Ankara'da olacak Başkanlığın başlıca görevi, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek olarak açıklandı..

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Başkanlığın başlıca görev ve yetkileri ise şu şekilde sıralandı;

- Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.



- Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.



- Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.



- Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.



- Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.



- Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİM PLANLARI OLUŞTURACAK