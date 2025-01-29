SON DAKİKA! Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atadı.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, gazetecilik yaptığı dönemde yaptığı haberler nedeniyle "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davada dün 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşma, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.