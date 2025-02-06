SON DAKİKA! Sinan Ateş davasında tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal'a tahliye

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Türkiye'nin gözü Sinan Ateş cinayeti davasında...

Ankara'da suikasta uğrayan Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın yeni duruşması bugün görüldü.

Davanın 2 Ekim 2024'te görülen karar duruşmasında, sanıklar avukat Serdar Öktem ve dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan açılan dava dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Dosyaları ayrılan tutuklu sanıklar Aykal ve Öktem, bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, cinayetin azmettiricilerden Tolgahan Demirbaş’a Ateş’in konum bilgilerini paylaşma iddiasıyla yargılanan dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlaması da bulunuyor.

Dosyaların ayrılma nedeni olarak, sanıkların cep telefonu şifrelerini vermemeleri ve bu şifrelerin temini için ABD'den talep edilen adli yardımın yaklaşık bir yıl sürecek olması gösterilmişti.

CİNAYETDAVASINDA KARAR GEÇEN YIL 2 EKİM’DE ÇIKTI

Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülen davada, 2 Ekim'deki karar duruşmasında, sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özyağci'ye ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Dosyada suça azmettiren sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmeden ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmişti.

İKİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım, Aykal hakkında ayrıca kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterilmişti.

Mahkeme

Öktem ve Aykal’ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken, Aykal’ın tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.