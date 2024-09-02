Son dakika haberine göre Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Uludere ilçesinde, paramotorla hareket halindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisi edinilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımla teröristlerin kimlik bilgilerinin belirlendiğini duyurdu.
BİRİ KIRMIZI ÖTEKİ GRİ TOPLAM 4 TERÖRİST
Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.
Kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.
Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 Güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.
KATILDIKLARI HAİN EYLEMLER
Yerlikaya, teröristlerin geçmişte katıldıkları hain eylemlere ilişkin bilgileri ise şu ifadelerle paylaştı:
"Teröristlerin katıldıkları eylemlerin; 13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
01 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
07 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
01 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
02 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6sivil vatandaşın yaralanması olduğu tespit edildi."
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