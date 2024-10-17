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DHA

Türkiye, dün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...

Dün, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9'luk deprem meydana geldi.

Vatandaşlar deprem sonrası büyük panik yaşarken, bugün ise Sivas güne depremle başladı.

SİVAS'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,57 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Deprem sonrası olumsuz bir durum ise kaydedilmedi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

İlk deprem 11:29'da gerçekleşirken, ikinci bir deprem daha oldu ve ikinci deprem ise 11:39 sularında meydana geldi. Depremin şiddetini AFAD, 4.1 olarak duyurdu.

Depremler, yerin yaklaşık 10,57 ve 22,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SİVAS VALİSİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun olmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ALİ YERLİKAYA'DAN SON DURUMA DAİR BİLGİLENDİRME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

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