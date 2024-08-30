SON DAKİKA! Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba tahliye edildi

AK Partililere söylediği sözlerle tepki çekmişti...
İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki çekti.
TUTUKLANDI
Dilruba, bu sözlerin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklandı.
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti.
TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİ
Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti.
Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevinde ziyaret ettiği Dilruba ile ilgili son dakika bilgisi geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış