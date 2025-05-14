SON DAKİKA! Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi....
Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 15 bin 342 kişilik işçi alımında son aşamaya gelindi.
Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarda alım gerçekleştirecek olan personel alımında 8 Mayıs tarihinde son tercihler yapıldı.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'NİN SİTESİNDEN SONUÇLARA ERİŞİLEBİLECEK
2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihlere göre yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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